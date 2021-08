Dresden - Der Klimawandel schreitet immer weiter voran und ist auch in Dresden ein großes Thema. So soll es laut Wetterprognosen in Dresden immer heißer und trockener werden. Die Stadt Dresden reagiert darauf. Was alles geplant ist, verrät Eva Jähnigen, die Umweltbürgermeisterin von Dresden im Sommerinterview mit SACHSEN FERNSEHEN. Außerdem spricht sie über Baumfällungen in Dresden, die Auslastung der Friedhöfe in der Corona-Pandemie und das Parken unter dem Blauen Wunder.