In Leipzig lässt sich’s gut mit Hund verreisen

Hier sind Hunde jederzeit gern gesehene Gäste. Zudem sind diese Sehenswürdigkeiten allesamt gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, wenn das Auto stehenbleiben soll. Hier ist lediglich darauf zu achten, dass ein Maulkorb für den Vierbeiner mitgeführt wird.

Joggen mit Hund im Leipziger Neuseenland

Im Sommer bieten die Leipziger Seen perfekten Badespaß, doch auch zu anderen Jahreszeiten eignet sich das Leipziger Neuseenland für gemeinsame sportliche Aktivitäten mit Hund. Wie wäre es mit einem ausgedehnten Spaziergang oder einer entspannten gemeinsamen Jogging-Runde mit Ausblick auf den See? Besonders beliebt und idyllisch sind dabei die folgenden Seen:

Cospudener See,

Kulkwitzer See

und Störmthaler See.

Das Beste: Zwischendurch hat der Vierbeiner gleich etwas zu trinken und kann sich im kühlen Nass erfrischen. Dafür einfach ein Wasserspielzeug mitnehmen, so kann der Hund nach Herzenslust im See toben. Auf befestigten Wegen der Jogging-Runden den Hund möglichst an einer lockeren Jogging-Leine führen, denn oftmals teilt man sich die Wege mit anderen Spaziergängern und Radfahrern. Was es sonst noch beim Joggen mit Hund zu beachten gibt, ist zum Beispiel hier sehr gut erklärt.

Toben auf der Hundewiese

Wer mit seinem Hund im Urlaub unterwegs ist, sollte darauf achten, dass Spaß und Spiel für den Vierbeiner nicht zu kurz kommen. In den meisten öffentlichen Parks in Leipzig herrscht Leinenpflicht, hier ist ausgedehntes Toben also nur bedingt möglich. Daran sollte man sich zwingend halten, denn die Missachtung der Leinenpflicht kann einen bei einer Kontrolle sonst teuer zu stehen kommen. Doch keine Angst, es gibt ausreichend Freilaufgebiete in Leipzig, sogenannte Hundewiesen, auf denen der Vierbeiner nach Herzenslust ohne Leine spielen und mit anderen Artgenossen raufen kann. Beliebte Freilaufgebiete befinden sich unter anderem

im Palmengarten (im westlichen Teil),

im Volkspark Kleinzschocher (im nördlichen Teil in der Nähe der Antonienstraße),

im Reudnitzer Park (im mittleren Teil),

im Abtnaundorfer Park (im nordöstlichen Teil)

und im Elsapark (im östlichen Teil).

Wichtig: Auch in diesen Gebieten ist Hundekot natürlich unverzüglich zu entfernen, sonst kann es zu Recht teuer für den Besitzer werden.

Entspannen mit Hund in Leipzig

Wer die ganze Zeit gemeinsam unterwegs ist, benötigt zwischendurch auch Pausen. Das Kneipenviertel im Barfußgässchen ist dann zum Beispiel ein wunderbarer Ort, um sich in einem der gemütlichen Cafés zusammen niederzulassen und die Seele baumeln zu lassen. Das funktioniert natürlich auch bestens an einem der Leipziger Seen oder in einem der zahlreichen Stadtparks. Einfach einmal hinsetzen, die Seele baumeln lassen und in aller Ruhe das bunte Treiben um einen herum beobachten. Mit dieser Mischung aus Kultur, Spaß und Erholung wird der Leipzig-Trip mit Hund garantiert für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis.