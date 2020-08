In neuem Glanz – Sushi und Wein frisch renoviert

Auch an die aktuelle Problematik rund um das Coronavirus wurde gedacht. Abstandshinweise auf Teppichen sowie transparente Plexiglaswände trennen die Tische voneinander und haben obendrein den positiven Nebeneffekt, sich besser unterhalten zu können. Wolle Förster überlegt daher sogar, diese Lösung auch nach der Krise beizubehalten. Änderungen wünscht er sich viel mehr in einer ganz anderen Angelegenheit, die ihn jedoch auch selbst betrifft. Mehr dazu verrät er in unserem Videobeitrag.

Das er sein Herzblut in alle Bereiche steckt, davon zeugt auch die Hygienekontrolle im vergangenen Juli: kein einziger Mangel wurde festgestellt. Für die Runderneuerung des Restaurants auf der Maxstraße hat Wolle Förster insgesamt über 60.000 Euro hineingesteckt. Neueröffnung ist am 28. August.