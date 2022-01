In Sachsen kommt der Impf-Clown

Anders als noch vor wenigen Wochen sind in Sachsen derzeit fast überall genug Kapazitäten zum Impfen frei. Doch die Impfquote im Freistaat ist im Bundesvergleich weiterhin am schlechtesten. Auch die Zahl der Booster-Impfungen an Über-60-Jährigen ist überschaubar. Im Freistaat sind bisher nur 55,5 Prozent von ihnen geboostert. Auch sonst läuft die Impfkampagne nicht besonders gut. Nun kommt ein Impf-Clown zum Einsatz. Solche zusätzlichen Anreize sollen die Pieks-Quote in Sachsen nach oben treiben. Clown "Professor Knaller" soll im Impfzentrum Dresden vor allem Familien mit Kindern belustigen.