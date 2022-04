In Zwickau sollen die höchsten Windräder Sachsens entstehen

In den vergangenen Jahren habe es hierzulande eine Tradition des Verhinderns von Windrädern gegeben, räumte Günther ein. «Doch die Energiewende ist inzwischen eine knallharte Standortfrage geworden.» So wollten immer mehr Unternehmen klimaneutral produzieren. Zudem zeige der Krieg in der Ukraine, dass mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern eine Frage der nationalen Sicherheit sei. Günther versprach, den Ausbau erneuerbarer Energien in Sachsen zu beschleunigen. So werde die finanzielle Beteiligung der Kommunen die Akzeptanz für solche Projekte erhöhen, sagte er. «Wir brauchen sehr viele Windräder und das sehr viel schneller.»

In Sachsen gibt es nach Auskunft des Ministeriums 874 Windräder mit einer Leistung von 1278 Megawatt. Voriges Jahr war lediglich eine neue Anlage gebaut und 11 abgebaut worden. Für dieses Jahr sind derzeit 13 im Bau oder geplant mit einer Leistung von 68,8 Megawatt.