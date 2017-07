Industriebrache niedergebrannt

Chemnitz – Am Samstag, kurz nach 23 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines leer stehenden Gebäudes in den Fabrikweg in Flöha gerufen.

© Sachsen Fernsehen

Dort stand ein Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei in hellen Flammen. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Kameraden bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Die Bundesstraße 173 war während der Löscharbeiten gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Brandursache und Schadenssumme sind noch nicht bekannt. Die Polizei geht allerdings von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.