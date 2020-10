In der Nähe von Chemnitz, im beschaulichen Zschopautal findet man eine der letzten erhaltenen Produktionsstätten der sächsischen Textilindustrie. Die Historische Schauweberei in Braunsdorf vermittelt eine über 200 Jahre alte Geschichte des Handwerks der Textilverarbeitung und ist bis heute in Betrieb. In Zusammenarbeit mit der Macromedia Akademie Leipzig durften die Studentinnen und Studenten des 3. Semesters des Studiengangs Mode/Design ihre Sicht auf Sachsens Industriekultur modisch und zukunftsorientiert in Form von Kleidung widerspiegeln. Die Aufgabe bestand darin, eine Kombination aus Jacke und Hose aus traditionellen und klassischen Biedermeierstoffen zu designen, welche auf einem alten mechanischen Buckskin – Jaquardwebstuhl in der Historischen Schauweberei Braunsdorf gewebt wurden. Das Ergebnis der jungen Designerinnen und Designer kann noch bis zum 30.11.2020 in der Weberei in Niederwiesa bestaunt werden. Unter dem Motto "deconstructed biedermeier" trägt die Ausstellung einen Teil zur diesjährigen Industriekultur Sachsen bei. Sie bemüht sich um den Erhalt industrieller Errungenschaften und Erfindungen, die im Freistaat ihren Ursprung haben. Die zahlreichen Industriegebäude, wie zum Beispiel Produktionsstätte, Veranstaltungsorte und ehrenwerte Kulturdenkmale, prägen die Landschaften und Stadtentwicklungsprozesse damals wie heute.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.industriekultur-in-sachsen.de//