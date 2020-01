„indymedia“-Demo: Polizei zieht Bilanz

Gewalt ging nicht von allen Demonstranten aus

Am Samstagabend wurden sechs Demonstranten festgenommen. Fünf davon sind in NRW gemeldet, nur einer in Leipzig. In den Gesichtern vieler Demoteilnehmer konnte man angesichts der Gewalt nur Unverständnis sehen. Denn: Die Gewalt ging nur von einigen Dutzend Menschen aus, der Großteil äußerte friedlich seine Meinung. Auch Franziska Riekewald von den Linke kann den unkontrollierten Verlauf der Demonstration nicht verstehen. "Dass es dann trotzdem einige Personen geschafft haben die Haltestellen und den Konsum zu verwüsten, sowie die Polizist*innen mit Steinen anzugreifen, das hat mich dann schon erschrocken.", so Riekewald.