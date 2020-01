„indymedia.org“ – Polizei geht von friedlicher Demo aus

Die Demo beginnt am Bundesverwaltungsgericht und führt über die Karli bis nach Connewitz. Dort findet eine Abschluss-Kundgebung statt. Ursprünglich wollten die Initiatoren die Route auch am Polizeigebäude an der Dimitroffstraße vorbei führen, doch die Stadt hatte dem geplanten Weg nicht zugestimmt. Aufgrund der Demonstration wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen im Leipziger Süden kommen. Unterdessen haben mehrere OBM-Kandidaten in einem gemeinsamen Appell zur friedlichen Demo aufgerufen. Darin heißt es unter anderem „Keine Eskalation, keine Gewalt! Nicht gegen Sachen und nicht gegen Menschen!“