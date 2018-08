Info-Telefon bei Bürgern beliebt

"Die Aufgaben der Verwaltung werden immer anspruchsvoller – das gilt besonders für das Steuerrecht. Für die Bürger muss eine moderne Verwaltung unkompliziert und einfach ansprechbar sein.", so Finanzminister Dr. Matthias Haß. In Zukunft solle auch der digitale Bereich weiter ausgebaut werden.

Das Info-Telefon der sächsischen Finanzämter wurde am 5. August 2015 in Betrieb genommen. 2016 nutzten bereits über 22.500 Anrufer das Info-Telefon, so stieg die Zahl der auskunftssuchenden Bürger auf rund 30.000 im vergangenen Jahr. Mitte 2018 sind es bereits über 15.044.

Das Info-Telefon ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Nummer 0351/799-97-888 erreichbar.