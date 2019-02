Informationen rund um Feriencamps

Dresden - Am 9. März findet in der JohannStadtalle Dresdens erste Feriencamp und Familien-Messe statt. Hier können sich Eltern und Kinder über Urlaube und Ferienlagerfahrten informieren. Veranstalter ist das Familienmagazin Kind+Kegel.

1. FeriencampMesse Dresden

9. März 2019

10-18 Uhr

JohannStadthalle Dresden

Für Kinder, junge Erwachsene und Eltern. Es erwartet euch ein buntes Rahmenprogramm. Ein Familientagesticket (2 Erwachsene, 3 Kinder) kostet 6,50 Euro. Tickets gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse am Veranstaltungstag.