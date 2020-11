Informationen zu Ausbildungs- und Studiengängen in Leipzig

Um Interessierten einen Überblick über die unterschiedlichen Weiterbildungsmöglichkeiten zu verschaffen, findet in diesem Jahr die traditionelle Ausbildungs- und Studienbörse der Stadt Leipzig statt. Geplant war die Börse für den 2. bis 7. November. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung in den digitalen Raum verschoben. So können sich die Interessierten telefonisch und im Internet informieren. Alle Ausbildungs- und Studiengänge werden unter www.leipzig.de/ausbildung ausführlich beschrieben und vorgestellt. Die teilnehmenden Ausbilder beantworten am Telefon individuelle Fragen, aber auch per Mail unter ausbildung@leipzig.de ist der Kontakt möglich.