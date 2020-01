Informationsveranstaltung zur Pflegeberufe-Reform

Dresden - Am 31. Januar laden die WBS SCHULEN zu einer umfangreichen Informationsveranstaltung zur neuen Pflegeausbildung „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ ein. Von 13 bis 17 Uhr sind Ausbildungsinteressierte sowie Weiterbildungsinteressierte am WBS SCHULEN Standort auf der Lockwitzer Straße 23 – 27 in 01219 Dresden willkommen.