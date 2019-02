Infotag: Schüler für Roboter begeistern

Die Initiative IT@School hatte den Robotik-Infotag zusammen mit dem Roberta Regiozentrum Leipzig ins Leben gerufen. Die Kinder hatten unter anderem die Möglichkeit, in ein Schülerlabor hineinzuschnuppern. Ebenso konnte sie einen Roboterparkour bewundern, bei dem die Roboter den aufgemalten Linien der Kinder folgten und es gab es ein Roboter-Fußballspiel. Auch für die Lehrer haben sich die Veranstalter am Infotag etwas ausgedacht. 200 von ihnen kamen am Abend zu einem Vortrag über die richtige Mediennutzung von Kindern.