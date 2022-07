Sachsen - Campingplätze stehen für naturnahe Erholung, unkomplizierten Urlaub und wenig Gepäck, in den seltensten Fällen denkt man dabei jedoch an Barrierefreiheit. Das soll sich am Störmthaler See bei Leipzig nun ändern. Denn hier soll ein inklusiver Freizeitstandort und Campingplatz entstehen. Mehr dazu nun von meiner Kollegin Ann-Marie Amthor aus Leipzig.