Innengastronomie öffnet am Mittwoch

Chemnitz- Am Mittwoch können Kneipen und Restaurants auch wieder im Innenbereich besucht werden. Grund dafür ist die anhaltend niedrige Inzidenz unter 50.

Da am Montag der fünfte Tag in Folge unter 50 erreicht wurde, können am Mittwoch Gastronomen ihre Innenräume wieder öffnen. In diesem Rahmen werden auch die Kontaktbeschränkungen gelockert, sodass bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten zusammen am Kneipentisch sitzen dürfen. Nicht-Geimpfte und Genesene brauchen keinen Corona-Testnachweis, andere Besucher hingegen schon.