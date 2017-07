Innenminister beschließen neues Abhörzentrum

Leipzig- Ende 2019 soll das neue Abhörzentrum in Leipzig entstehen. Am Mittwochvormittag unterzeichneten die Innenressortchefs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg den Staatsvertrag zur Errichtung der länderübergreifenden Zentrale.

Das Zentrum auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei soll in Zukunft der Polizei und Staatsanwaltschaft helfen schwere Straftaten aufzuklären. Im Rahmen dessen sollen sowohl Telefonate, als auch Messenger-Dienste überwacht werden können.

„Dann besteht aus richterliche Anordnung die Möglichkeit bei vermeidlichen Straftätern auch die Telekommunikation zu überwachen. Das macht bisher jedes Land für sich. Und wir haben aus fünf Ländern entschieden, dass dieses Rechenzentrum, was am Ende die technische Abwicklung vornimmt, dass dieses Rechenzentrum zukünftig nicht in jedem Land steht sondern dass wir das einmal hier am Standort Leipzig errichten werden.“, fährt der Innenminister fort.

Bereits seit 15 Jahren arbeiten die Länder in Sicherheitsfragen zusammen. An dem Standort in Leipzig sollen in den kommenden Jahren rund 16 Millionen Euro investiert werden.

Zeitgleich erhoffen sich die Länder Einsparungen in Höhe von 11 Millionen Euro, da man Kräfte bündelt und keine eigenen Technologien entwickeln muss.

„Es ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir sind nicht nur der längste Verbund sondern bundesweit sicherlich auch der mit den größten Erfolgen und deshalb wollen wir diesen Verbund ausbauen und weitere Felder erschließen in denen wir im Personalbereich, im Technikbereich und im Finanzbereich Ressourcen sparren können.“, erklärt Ulbig