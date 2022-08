Innenminister will Orden für Helfer im Kampf gegen Waldbrände

Laut Schuster stehe das auf der To-Do-Liste, wie er im Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" sagte. Es sei völlig klar, dass es eine Anerkennung geben muss. Viele Menschen von der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr und der Polizei hätten sich dafür eingesetzt, ein wertvolles Stück von Sachsen zu retten, sagte Schuster.

Er denke dabei an einen Orden anstatt an eine Geldprämie. Der Flutorden an der Uniform, mit dem Brandenburg die Helfer der Oderflut ausgezeichnet habe, habe ihnen mehr gegeben als Geld, erinnerte er. Das könne er sich auch für Sachsen vorstellen. Schuster glaube daran, das Sachsens Ministerpräsident, richtig handeln werde. (mit dpa)