Innenminister Wöller: „Polizei hat ein Rechtsextremismusproblem“

Nachdem am Freitag ein Leipziger Polizist wegen rechtsextremistischer und rassistischer Äußerungen in einem Chat vom Dienst suspendiert worden war, sprach Sachsen Innenminister Roland Wöller am Montag von einem Rassismusproblem bei der Polizei. "Wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus auch in der Polizei. Die jüngsten Fälle haben gezeigt, dass es - auch in Sachsen - bedauerlicherweise keine Einzelfälle sind", so Wöller. "In den letzten fünf Jahren hat es 17 Fällen gegeben."