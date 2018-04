Polizeipräsident Horst Kretzschmar befürwortet Pläne des Innenministeriums

In der zweiten Hälfte des jahres 2019 soll das neue Polizeigesetz dann in Kraft treten. So plant es zumindest Innenminister Roland Wöller. Für Gesprächsstoff wird die Gesetzesnovelle wohl auch im Donnerstagsplenum des sächsischen Landtags sorgen. Im Rahmen einer aktuellen Debatte vom 26.04.2018 wollen sich die Abgeordneten über Konsequenzen, die aus der positiven Kriminalstatistik 2017 hervorgehen, austauschen.