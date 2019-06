Innenstadt: Licht und Schatten bei Vermietung und Leerstand

In den Augen der Fachleute gibt es noch Nachholbedarf in Sachen Außendarstellung. Hier sei Leipzig noch zu Bescheiden im Vergleich zu anderen Städten. Eine aktuelle Internetseite sowie Plakataktionen in anderen deutschen Städten können Lösungen sein. Aber auch einen Blick ins Ausland kann sich lohnen.

Im vergangenen Jahr wurden in der City etwa 20.800 Quadratmeter Flächen neu vermietet - so viel wie noch nie in Leipzig. Durchschnittlich sind es sonst etwa 11.000 pro Jahr.