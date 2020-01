Intap – KarriereStart per Speeddating

Dresden - „Zukunft selbst gestalten“ – unter diesem Motto hat die Messe Dresden am vergangenen Wochenende zur Jobmesse KarriereStart eingeladen. Mehr als 30.000 Besucher konnten sich bei über 500 Ausstellern zu verschiedensten Bildungsmöglichkeiten oder der eigenen Unternehmensgründung informieren. Doch nicht nur für Arbeitnehmer, auch für die sächsische Wirtschaft ist das Forum eine wichtige Gelegenheit, Fachkräfte in der Region zu binden. Von der Landeshauptstadt Dresden unterstützt wurde deshalb beispielsweise eine Netzwerkveranstaltung für die Halbleiterindustrie & Mikroelektronik. Eine Gruppe potenzieller neuer Mitarbeiter rückt bei den hier ansässigen Unternehmen dabei zunehmend in den Fokus: internationale Studierende: