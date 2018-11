Integrationspreis: Das sind die Preisträger 2018

Die Sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping: „Bei vielen Wettbewerben gibt es nur wenige herausragende Gewinner – beim Sächsischen Integrationspreis ist das nicht der Fall. Am liebsten möchte ich jedem Bewerber, jeder Bewerberin, den vielen Vereinen und Initiativen und natürlich den Unternehmen einen Preis überreichen und jedem und jeder Einzelnen für das großartige Engagement danken. Integration schaffen wir nur gemeinsam. Und es freut mich zu sehen, wie viele Menschen in Sachsen diese Tatsache verinnerlicht haben und sich jeden Tag dafür einsetzen, anderen dabei zu helfen, bei uns eine neue Heimat zu finden. Ich weiß, dass die vielen Engagierten oftmals nicht die Würdigung erfahren, die sie verdienen. Trotzdem möchte ich den Menschen Mut machen, sich für andere zu engagieren und für einander da zu sein. Gemeinsam können wir so eine die Werte einer demokratischen und solidarischen Gemeinschaft mit Leben erfüllen. Die Gewinnerinnen und Gewinner sind so tolle Vorbilder. Ich hoffe, dass sie viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“