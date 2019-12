Interaktive Lesung gegen das Vergessen

Die Stimme, die diesen Worten Leben und Gefühl verleiht, gehört dem Schauspieler Thomas Darchinger. Die Klänge, die diesem Gefühl noch mehr Intensität verleihen, erzeugt Wolfgang Lackerschmid. Das Duo tourt mit dem Live-Hörspiel "Das Andere Leben" durch Deutschland. In dieser Woche sind sie in Schulen in Chemnitz unterwegs. Darchinger sieht im Alter des Protagonisten den Zugang zur deutschen Geschichte für die Jugendlichen erleichtert.