Interkulturelle Klänge in der St. Pauli Ruine

Dresden- Während anderorts die Pegida-Bewegung den siebten Jahrestag feierte, hat in der Theaterruine St. Pauli am 17. Oktober eine Art Kontrastprogramm stattgefunden. Mehrere Bands und Solokünstler aus verschiedenen Ländern haben sich bei der Veranstaltung "Klang-Brücken ins Paradies" ein Stelldichein gegeben. An diesem Tag feierten die 31. Interkulturellen Tage ihren Abschluss. Veranstalter an diesem Abend waren der Ausländerrat sowie die Integrations- und Ausländerbeauftragte von Dresden und nicht zuletzt der Künstler Paul Hoorn von "Paradiesisch musizieren". Er agierte an diesem Abend auch spontan als Dirigent für das Paradiesorchester und die Kolibri-Band.