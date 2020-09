Interkulturelle Tage mit Issam Bou Hamze

Issam Bou Hamze ist 1980 aus dem Libanon nach Deutschland gekommen und lebt seit 1982 in Dresden. Er hat sich hier mit dem Restaurant Sindbad seine Existenz aufgebaut und lebt mittlerweile länger in Deutschland als in seiner libanesischen Heimat. Wie er seine Ankunft in der DDR empfand und wie beide Seiten zu einer gelungenen Integration beitragen können, verrät er im Interview.