International führende Unternehmen für Gefährdungsbeurteilung und Leistungsmessung bei Kühlanlagen kommen aus unserer Region

Der Apsekt Sicherheit

Im Bereich der Prozesskühlung steht der Aspekt der Sicherheit natürlich an erster Stelle. Der Betrieb aus unserer Region setzt deshalb für die kommende Zeit auf ein besonders starkes Wachstum in diesem Sektor. Kunden haben die Möglichkeit, Gefährdungsbeurteilungen nach 42. BImSchV inkl. Maßnahmenempfehlung zur Behebung von Mängeln erstellen zu lassen. Mögliche Gefahren kann auf diese Weise präventiv begegnet werden, um die Sicherheit der Anlage weiter zu stärken.



Bei einem Besuch vor Ort schauen sich Experten das Kühlsystem selbst genau an. Sie sind dazu in der Lage, weitere Ideen für die Optimierung der Anlage zu liefern, zum Beispiel was den Faktor Effizienz anbelangt. Unter dem Strich steht damit die Chance in Verbindung, für ein möglichst gutes Verhältnis von Preis und Leistung bei laufendem Betrieb zu sorgen.

Beratung zu Aufbereitungsmethoden

Die technische Entwicklung im Bereich der Wasseraufbereitungsmethoden ging in den vergangenen Jahrzehnten rasant voran. Wer als Unternehmer mit dem Thema in Kontakt kommt, wird schnell darauf aufmerksam werden, dass es nicht nur eine richtige Methode für den spezifischen Anwendungsfall gibt. Stattdessen ist es wichtig, sich die Vor- und Nachteile der Techniken bewusst zu machen.



Aus diesem Grund schließt der Service auch die Beratung und Lieferung mit ein. Sollte es notwendig sein, kommt ein Experte vor Ort vorbei, um sich die Gegebenheiten genau anzusehen. Im Anschluss an den Vor-Ort-Termin kann dann gemeinsam entschieden werden, welche Lösung angebracht wäre. Auf diese Weise sind Firmen dazu fähig, die für sie optimale Lösung zu finden.



Dass so viele Kunden diesem Anbieter vertrauen, liegt auch an den weiteren Serviceangeboten. Dazu zählt die genaue Ermittlung der Leistung der Kühlanlagen. Im langfristigen Betrieb kann es außerdem notwendig sein, einzelne Bauteile wegen Ausfallgefahr zu ersetzen. Auch für diesen Fall gibt es einen Reparaturservice, der Ausfallzeiten reduzieren kann.