Internationaler Austausch im Rathaus

Chemnitz – Am Donnerstag kam es zu einem internationalen Treffen im Rathaus. Pia Sachs, EU-Koordinatorin der Stadt, begrüßte gleich zweimal 15 Bundesfreiwillige aus Deutschland und vier Freiwillige aus Europa.

Ziel des Treffens ist es die Freiwilligen über die Geschichte der Stadt sowie die Europaarbeit und zur Bewerbung der Kulturhauptstadt 2025 zu informieren. Außerdem ermöglicht die Begegnung der Freiwilligen, die Verknüpfung von internationalen Kontakten und der Austausch von Erfahrungen zu ihren jeweiligen Diensten.