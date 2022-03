Internationaler Frauentag am 08. März

In diesem Zusammenhang hat das Statistische Landesamt Unterschiede zwischen der weiblichen und der männlichen Bevölkerung für 2020 festgestellt. Demnach lag das durchschnittliche Bruttogehalt von in Vollzeit arbeitenden Frauen in Sachsen bei knapp 3.200 Euro und damit um 4,7 Prozent niedriger als der Durchschnittsverdienst der Männer. Knapp 60 Prozent aller Frauen, im Alter von 18 bis 65 Jahren, arbeiteten in Vollzeit. Bei den Männern waren es knapp 90 Prozent. Ein Drittel der teilzeitbeschäftigten Frauen gab an, aufgrund der Kinderbetreuung in Teilzeit zu arbeiten.