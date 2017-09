Internationales Festival für Nachwuchsregisseure kommt in die Elbmetropole

Dresden – Dresden bekommt ein internationales Festival für Nachwuchsregisseure. Dresden bekommt ein Festival für Nachwuchsregisseure. Unter dem Titel „Fast Forward“ wird es vom zweiten bis zum fünften November Beiträge aus Belgien, der Schweiz, Großbritannien, Polen, Österreich, Griechenland und Tschechien zu sehen geben.

Für den neuen Intendanten des Staatsschauspielhauses Dresden, Joachim Klement, der sich auch im größten europäischen Theaternetzwerk „European Theatre Convention“ engagiert, war es eine folgerichtige Entscheidung.

Die Werke werden an vier verschiedenen Spielstätten Anfang November in Dresden gezeigt. Am Ende des Festivals kürt eine Jury den besten Festivalbeitrag, dessen Jungregisseur mit der Chance belohnt wird, eine eigene Inszenierung am Staatsschauspielhaus Dresden aufzuführen. Zur Vorauswahl begutachtete die künstlerische Leiterin Barbara Engelhardt über 200 Arbeiten, die dem Publikum bestes europäisches Theater nahebringen sollen.

Das Fast Forward Festival wird vom zweiten bis zum fünften November in Dresden zu sehen sein.