Irrtum oder Wahrheit? 8 Fakten über unsere Zähne

1.: Ein Apfel täglich fördert die Zahngesundheit, stimmt das?

Ein Apfel pro Tag hält bekanntlich den Arzt fern. Gilt das ebenso für den Zahnarzt? Das Zerbeißen und Zerkauen von Äpfeln bewirken ein erfrischendes Gefühl im Mund. Es entsteht außerdem der Eindruck, die Zähne seien dadurch gesäubert worden. In der Tat kann der Verzehr eines Apfels oberflächliche Zahnbeläge abreiben und reduzieren. Hartnäckiger Zahnbelag ist allerdings nur durch gründliches Putzen mit einer Zahnbürste zu entfernen. Zur Unterstützung bieten sich professionelle Zahnreinigungen in bestimmten Zeitabständen an. Problematisch für eine Zahnreinigung durch Äpfel ist außerdem der Fruchtzucker- und Säuregehalt von Äpfeln.