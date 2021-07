Chemnitz- Monatelang waren die Geschäfte in der Chemnitzer Innenstadt geschlossen. Wer shoppen wollte, musste online nach Alternativen suchen. Wie macht sich das in den stationären Geschäften bemerkbar? Ist die Chemnitzer Innenstadt in Gefahr? Wir haben bei exclusiv events-Inhaber Sven Hertwig nachgefragt.