Sachsen- Der Tourismus ist seit jeher ein wichtiger Wirtschaftszweig in unserem Land. Von Kulturangeboten in den Städten und einzigartiger Natur in der Sächsischen Schweiz oder im Erzgebirge werden jährlich Massen an nationalen und internationalen Gästen angezogen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Doch Sind die Pensionen, Hotels und Gasthöfe im Land fit für die kommenden Jahre?