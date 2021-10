IT-Branche – Jobs mit Zukunft

Wer sich dafür entscheidet, den Berufsweg als Informatiker einzuschlagen, hat sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Tatsächlich herrscht nämlich seit 2011 ein dauerhafter Fachkräftemangel in der IT-Branche. In einer Studie von Bitkom gaben 83 Prozent der befragten Unternehmen an, aktiv auf der Suche nach Fachkräften zu sein.

Doch die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Kandidaten zu finden, sind alles andere als rosig. Im Jahr 2019 blieben in Deutschland rund 86.000 Stellen unbesetzt und die Coronakrise hat leider nicht zur Verbesserung der Situation beigetragen. Denn das Bestreben die Digitalisierung voranzutreiben ist höher denn je. Infolgedessen steigt der Bedarf an IT-Fachkräften beständig an und stellt die Wirtschaft vor ein ausgewachsenes Problem.