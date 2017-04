Jagt auf den Titel: SC DHFK Leipzig beim Final4 in Hamburg (Live-Infos)

Leipzig – Beim REWE Final4 in Hamburg treffen an diesem Wochenende die 4 besten Handball-Clubs aus Deutschland aufeinander. Der SC DHfK Leipzig muss im ersten Halbfinale gegen den THW Kiel antreten. Im 2. Halbfinale spielt die SG Flensburg-Handwitt gegen die Rhein Neckar-Löwen um den Einzug ins Final am Sonntag.

Leipzigs Chef-Coach Christian Prokof kann aus den vollen schöpfen, alle Leistungsträger sind fit und stehen bereits.

Live-Infos aus Leipziger Sicht vom Spiel SC DHfK gegen THW Kiel:

15:02 Uhr: THW verwandelt 7 Meter Wurf – 13:13

15:01 Uhr: Niclas Pieczkowski trifft zum 13:12

15:01 Uhr: Kiel wirft innhalb von wenigen Minuten 4 Tore

15:00 Uhr: Spielstand 12:10

14:58 Uhr: Andreas Rojewski trifft zum 12:8

14:57 Uhr: Nach Auszeit neuer Spielstand 11:8

Leipzig ist nach 16 Minuten sehr gut im Spiel unterwegs und führt gegen den THW Kiel.

14:53 Uhr: Nach 7 Meter Wurf für Leipzig neuer Spielstand 11:7

14:52 Uhr: Lucas Krzikalla wird durch einen Spieler beim Abwurf gestört

14:52 Uhr: Niclas Pieczkowski trifft zum 10:7

14:51 Uhr: Leipzig wieder im Spiel – Tor Lukas Binder 9:6

14:50 Uhr: Tor durch Andreas Rojewski 8:6

14:49 Uhr: Leipzig wieder vollzählig auf der Platte

14:48 Uhr: Leipzig geht in Unterzahl in Führung 7:6

14:47 Uhr: Auszeit durch Leipzigs Trainer Christian Prokop

14:46 Uhr: Der THW Kiel ist dran – neuer Spielstand 6:6

14:45 Uhr: Leipzig wird nervös – Nächste 2 Minuten Strafe für Sebastian Roscheck

14:44 Uhr: Neuer Spielstrand 6:5 nach einem sieben Meter Wurf des THW Kiel

14:43 Uhr: 2 Minuten Strafe für Niclas Pieczkowski

14:42 Uhr: Nach einem sieben Meter Wurf des THW Kiel nun neuer Spielstand 6:4

14:41 Uhr: Lukas Binder trifft zum 6:3

14:40 Uhr: Es steht 5:3 für Leipzig

14:37 Uhr: Lucas Krzikalla netzt zum 5:1 ein > THW Kiel kontert zum 5:2

Nach 3 Minuten dreht der SC DHfK weiter auf und Leipzigs Torhüter pariert 3 Würfe des THW Kiel

14:35 Uhr: Lukas Binder trifft zum 4:1

14:34 Uhr: Leipzig geht mit 3:1 in Führung

14:32 Uhr: Anwurf Leipzig

14:32 Uhr: Die Leipziger treten an unter dem Motto: „Das erste Mal vergisst man nie!“