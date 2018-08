Jahnallee: Fahrradfahrer kämpfen für mehr Sicherheit

Leipzig - Die Jahnallee ist eine der befahrensten Straßen in Leipzig und ein häufiger Unfallort. Rad- und Autofahrer kommen sich hier in die Quere, weil PKWs den Seitenrand zuparken.

Deswegen kämpfen Fahrradfahrer für eine Bikelane, also eine extra Fahrradspur, die die Parkplätze am Straßenrand ersetzt. Wir haben die Leipziger befragt, was sie von der Idee halten.