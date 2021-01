Jahr der Industriekultur: 4. Sächsische Landesausstellung vorzeitig beendet

Sachsen- 7 Ausstellungen, 100.000 Besucher, die Landesausstellung BOOM hat auf eindrucksvolle Weise gezeigt, welche Bedeutung die Industriekultur für Sachsen und seine Einwohnerinnen und Einwohner hat. Neben der Zentralausstellung im Audi-Bau Zwickau waren an sechs weiteren Standorten sogenannte Schauplatzausstellungen zu erleben. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich in dieser Landesausstellung auf eine spannende Zeitreise begeben.

So zum Beispiel im Kalkwerk Lengefeld. Dieses hat eine lange Tradition, die sich vom Mittelalter über die Frühe Neuzeit bis in die Gegenwart erstreckt. in der Lengefelder Lagerstätte wurde bis Anfang des 20. Jahrhunderts unter schwerster körperlicher Anstrengung Kalkstein abgebaut und verarbeiten. Aufgrund seiner Authentizität passte die Museumsanlage perfekt ins Konzept von „BOOM“.

Ein weiteres wichtiges Anliegen der Landesausstellung war es zudem, dass gerade auch Kinder und Schulklassen die Ausstellung sehen sollten. So sollte die Auseinandersetzung mit der Landesgeschichte und damit oft der unmittelbaren Familiengeschichte gefördert und der Blick auch für eine berufliche Zukunft in Sachsen geweitet werden. Zahlreiche Veranstaltungen haben die Vielfalt der sächsischen Industriekultur im vergangenen Jahr sichtbar und erlebbar gemacht. Ohne die vielen Initiativen, Vereine und den zahlreichen ehrenamtlich Engagierten, die sich in Sachsen für Industriekultur einsetzen, wäre die Ausstellung wohl kaum in der Form realisierbar gewesen.

Das vorzeitige Ende hat viele Interessierte daran gehindert die Ausstellungen zu besuchen. Allerdings wird es an den Schauplätzen der Landesausstellung auch weiterhin Vieles zu entdecken geben. So wird unter anderem der Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz mit seinem gut erschlossenen Freigelände und der neuen Dauerausstellung ab März in die neue Saison starten. Gleiches gilt für die Tuchfabrik Gebr. Pfau Crimmitschau, sobald die Museen 2021 wieder öffnen können.