Jahresrückblick Dresden – Das war 2019

Dresden - Politik, Sport, Streiks - was hat die sächsische Landeshauptstadt in diesem Jahr bewegt? Blicken Sie mit uns zurück auf das Jahr 2019. Henry Nielacny führt sie in Folge 1 durch das erste Halbjahr, welches geprägt war von Themen wie "Bezahlbares Wohnen" oder den Kommunalwahlen im Monat Mai. Lassen Sie noch einmal Revue passieren, wie es beim HC Elbflorenz in der BallsportArena am 1. März zu einem Kuriosum kam und wie der Skiwelt-Cup politisch für Aufregung gesorgt hat.