Jahrhundertflut in Dresden 2002 – Schau im Dresdner Stadtarchiv

Laut Direktor Thomas Kübler gab es neben Verwüstung, Zerstörung und Verlust auch viele Momente der Gemeinschaft und Solidarität. Das würden 90 von 100 Menschen, die es erlebt hätten, so sehen. So etwas hätte es nie wieder gegeben. Und genau an dem Punkt setze die Ausstellung an. Sie rückt das bürgerschaftliche Engagement und das Zusammenspiel von Institutionen in den Fokus. Was aus dem Hochwasser von 2002 gelernt wurde und welche vorbeugenden Maßnahmen zum Thema Flutschutz getroffen wurden, wird in der Ausstellung ebenso präsentiert.

Die Schau "Neun Meter vierzig" wird am 17. August im Stadtarchiv Dresden auf der Elisabeth-Boer-Str. 1 eröffnet und bis zum 4. November 2022 zu sehen sein.