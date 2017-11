Jamaika-Sondierungsgespräche abgebrochen – Das sind die Reaktionen aus dem Freistaat

Am späten Sonntagabend informierte FDP-Chef Christian Lindner, dass es in den gut vier Verhandlungswochen nicht gelungen sei, eine Vertrauensbasis zu schaffen. In einer Sondersendung berichtete ZDF-Heute bis tief in die Nacht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezog noch in der Nacht Stellung zu den Entwicklungen.