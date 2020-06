Jan Donhauser zum neuen Bildungsbürgermeister gewählt

Donhauser tritt damit die Nachfolge von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann an, der Ende 2019 ins Sächsische Finanzministerium gewechselt war. Der Wahl Donhausers ging allerdings eine CDU-interne Kontroverse voraus, die im Stadtrat noch einen Nachhall finden könnte:

Zum Hintergrund: Im Vorfeld hatten sich Grüne, Linke, SPD und CDU zunächst frühzeitig darauf geeinigt, dass die CDU den Bildungsbürgermeister stellt. Diese entschied sich dann mit 9 zu 5 Stimmen für den Fraktionschef Donhauser und gegen die Bildungsexpertin Petra Nikolov. Soweit, so demokratisch. Doch die CDU-Stadträtin wollte dies anscheinend nicht auf sich sitzen lassen und ließ sich stattdessen nur einen Tag vor der Wahl völlig überraschend von der FDP als Bildungsbürgermeisterinkandidatin aufstellen.

"Die CDU steht für Leistung und Gerechtigkeit. Genau das war in unserer Fraktion nicht der Fall. Es ging nicht um Fähigkeiten, sondern darum, den Fraktionsvorsitzenden durchzudrücken.", so die markige Kampfansage der CDU-Politikerin, die gerade bei den Frauen der anderen Fraktionen aktiv um Unterstützung warb. FDP-Chef Zastrow begründete den überraschenden Schritt damit, dass man kein "Postengeschacher" wolle, es ginge "um Bestenauslese, nicht ums Parteibuch." Am Ende ging der Schachzug allerdings nicht auf. Mit 40 Stimmen für Donhauser und gerade einmal 13 Stimmen für Nikolov musste sich die Herausforderin klar geschlagen geben. Was bleibt, ist ein neuer Bildungsbürgermeister Donhauser und viel zerschlagenes Porzellan: Innerhalb der CDU, aber auch mit Blick auf die FDP. Und der Eindruck, dass vielleicht auch ein bisschen Postengeschacher im Spiel war.