JAwort-Messe für Heiratswillige

111 Aussteller präsentieren sich am 1. und 2. Februar 2020 in der Glashalle der Leipziger Messe und informieren über die Bereiche Mode, Floristik, Dekoration, Hochzeitslocation, Catering, Hochzeitsredner, Goldschmieden & Juweliere, Beauty & Styling, Fotografie, Geschenkartikel, Fahrzeuge, Weddingplanner, Reiseveranstalter sowie Musiker & DJs. Hochzeiten werden immer mehr mit einem Eventcharakter ausgestattet, der diese einzigartig machen soll. Auf der JAwort präsentieren sich daher auch einige Eventgastronomen. So kann man beispielsweise eigene Casino- und Black Jack Tische mieten, die auch direkt bei der Messe ausprobiert werden können. Das Thema Nachhaltigkeit ist nun auch bei der Hochzeitsplanung angekommen. Viele Aussteller bieten hier individuelle Konzepte und Ideen an, die eine Feier wie diese umweltfreundlich gestalten. Ein Kinderbereich mit Betreuung ist ebenfalls vorhanden, sodass sich Paare mit Nachwuchs in Ruhe umsehen können. Neben der JAwort findet außerdem parallel die Leipziger Motorradmesse vom 31. Januar bis 2. Februar in den Hallen 3 und 5 statt.