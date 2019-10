Jazztage starten mit Geburtstagsüberraschung

Seit Wochen lächeln die Plakate Dresdner und Gäste an und steigern die Vorfreude auf das vielseitige Programm der diesjährigen Festivalsaison der Jazztage Dresden. Einen Monat lang wird es musikalische Hochkaräter und Konzerte für Jung und Alt geben. Unter dem diesjährigen Motto „Out of Space“ zeigen die Jazztage Dresden ihren Zuschauern vom 23. Oktober bis 24. November wieder, was die nationale und internationale Jazzszene derzeit zu bieten hat.

Informationen finden Sie unter www.jazztage-dresden.de