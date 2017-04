Dresden – Die Dresdner Dreispringerin Jenny Elbe bereitet sich derzeit in Südafrika auf die neue Saison vor. Mit dem Dreisprung-Bundestrainer ist sie gerade im Höhentrainingslager. Zeit blieb aber auch für die Bekanntschaft mit einem Löwenbaby. Am 14. Mai startet die 26-Jährige beim Jugendmeeting des Dresdner SC im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion in die Wettkampfsaison. Zuvor steht ein weiteres Trainingslager in Portugal auf dem Plan.