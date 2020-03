So sieht das neue Monopoly Dresden aus

Dresden - Ab sofort können Brettspielfans nun mit dem Goldenen Reiter um Altmarkt, Frauenkirche und Co. zocken. DRESDEN FERNSEHEN steuert die Aktionskarten "TV-Meldung" bei. Die neue Dresden-Edition des Spieleklassikers Monopoly ist jetzt von Initiator Florian Freitag (polar|1 GmbH) in der Gläsernern Manufaktur in Dresden vorgestellt worden.

Zahlreiche Partner, die auf dem Brettspiel vertreten sind, waren beim offiziellen Verkaufsstart mit dabei, u.a. die Dresdner Verkehrsbetriebe, die Altmarktgalerie Dresden, die Ballsportarena Dresden, das Boulevardtheater, der Elbe Park, Thalia Haus des Buches uvm.

Auf die Spieler warten viele Überraschungen, die für Dresden typisch sind.