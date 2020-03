Jetzt sind die Großen dran! – SC DHfK bildet Lehrer fort

Die DHfK "Allianz Lehrerweiterbildung" ging in die vierte Runde. Am Mittwochmorgen hatten Grundschulsportlehrer aus Leipzig und Umgebung erneut die Chance, neue Übungen und Gestaltungsvarianten zu erlernen. Diese können sie dann in ihren eigenen Sportunterricht integrieren. In den Fokus wurde dabei natürlich der Handball gerückt. Es sei auch immer schwieriger handballinteressierte Kinder zu finden, so Daniel Andrä. Er ist Ex-Bundesliga-Profi und möchte die Freude an der Bewegung und am Sport fördern.