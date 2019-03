Piepenbrock bietet vielfältige und attraktive Stellenangebote auf dem Gebiet der Gebäudereinigung, Instandhaltung und Grünanlagenpflege. Du möchtest in der Sicherheit arbeiten? Auch hier bieten sich viele Möglichkeiten in dem Familienunternehmen. DRESDEN FERNSEHEN hat die Piepenbrocker bei ihrer Arbeit in der Semperoper begleitet. Im Video zeigen wir Euch den Blick hinter die Kulissen rund um den Dresdner SemperOpernball: