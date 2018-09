Dresden – Die Fernsehen in Dresden GmbH sucht Verstärkung im Team. Wenn Du Interesse hast, im Bereich Videoproduktion, Redaktion oder im organisatorischen Bereich mitzuwirken, dann freuen wir uns auf deine kreative Bewerbung per Mail an fernsehen@dresden-fernsehen.de. Wichtigste Voraussetzungen sind Erfahrung, Talent und Kompetenz im Umgang mit Texten, Video und Social Media sowie eine Fahrerlaubnis. Auch WerksstudentInnen und VolontärInnen sind willkommen.



+++ Die Fernsehen in Dresden GmbH ist ein Medienunternehmen mit Sitz an der Schandauer Straße 64 in Dresden. Wir produzieren und vermarkten das DRESDEN FERNSEHEN und das FAHRGAST FERNSEHEN der Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Außerdem sind wir Auftragnehmer für Videoproduktionen – vom klassischen Imagefilm für Unternehmen bis hin zum Erklärfilm für Social Media. +++