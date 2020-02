Jobs von Morgen in und um Sachsen

Unternehmen aus dem eCommerce

In Sachsen bilden hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen das Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg des Bundeslandes. Auch eCommerce-Unternehmen bieten spannende Jobs in verschiedensten Bereichen an. Mitarbeiter werden beispielsweise in folgenden Bereichen gesucht:

IT-Abteilung

Marketing

Werbung

Texterstellung

Diese modernen Unternehmen sorgen für weiteren Aufschwung in und um Sachsen. Gesucht werden motivierte Team-Player mit einer fachspezifischen Ausbildung bzw. einem entsprechenden Schulabschluss. Auch Quereinsteigern steht hier eine Tür offen.

Automobilindustrie als Wirtschaftsfaktor für Sachsen

Wer über die Wirtschaft in Sachsen spricht, der muss auch über die Automobilindustrie sprechen. Sie ist ein wichtiger Aspekt der wirtschaftlichen Erfolge des Bundeslandes im Osten Deutschlands. In den letzten Jahren spielt vor allem die Elektromobilität eine immer wichtigere Rolle und Unternehmen wie BMW haben die Produktion von E-Automobilen in Sachsen angesiedelt. Das Bundesland ist zudem Teilnehmer am Bundesprogramm „Elektromobilität in Modellregionen“ und hat selbst verschiedene Pilotprogramme in diesem Bereich initiiert. Es gibt sogar eine eigene “Energieagentur“ in Sachsen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle mit Elektromobilität befassten Akteure miteinander zu vernetzen.

So sollen die selbstgesteckten Ziele im Bereich der landeseigenen Nachhaltigkeitsstrategie schneller erreicht werden.

Die kunststoffverarbeitende Industrie

Der Werkstoff Kunststoff findet heute in vielen der zentralen Wirtschaftszeige Verwendung, vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in der Luft- und Raumfahrt werden kunststoffbasierte Produkte genutzt. Insofern ist es nur verständlich, dass Sachsen sich auch als Standort für die kunststoffverarbeitende Industrie positioniert hat. Das Bundesland fördert intensiv die Ausbildung von Fachkräften in diesem Schlüsselbereich und schafft ideale Bedingungen, z. B. für entsprechende Berufsakademien (in Bautzen) oder Schulzentren (in Radeberg), an denen Fächer wie Kunststofftechnik unterrichtet werden und an denen die Absolventen beispielsweise die Verarbeitung von Polyurethan, den Prozess des Spritzgießens oder das Compoundieren erlernen. So leisten die Schulzentren und Akademien die Vorarbeit für die Unternehmen, in denen die Absolventen später arbeiten.

Zukunftsbranchen Mikroelektronik und Biotechnologie

Es sind nicht nur die großen Autohersteller oder Anlagen- bzw. Maschinenbau-Unternehmen, die den größten Anteil an Sachsens wirtschaftlichem Aufschwung haben. Ebenso großen Einfluss haben Unternehmen aus den Bereichen Mikroelektronik und Biotechnologie (Life Sciences). Das belegt schon die Zahl von etwa 2.400 ansässigen Unternehmen mit ungefähr 65.000 Arbeitnehmern. Zu den bekanntesten Unternehmen gehören unter anderem:

Infineon

SAP

Jenoptik

3D Interaction Technologies

Linde Electronics

Die Anzahl der in Sachsen tätigen Unternehmen aus diesen Bereichen hat der Region zwischen den Städten Freiberg, Dresden und Chemnitz zu Recht den Spitznamen „Silicon Saxony“ eingebracht. Alle in Sachsen tätigen Konzerne und Unternehmen in diesem Bereich erwirtschaften jährlich einen Gesamtumsatz von circa 15 Milliarden Euro.

Zukunftsbranche - Berufsaussichten im Gesundheitswesen

Sicher ist es auch die Tatsache, dass die Menschen immer länger leben, die dazu führt, dass auch im Bundesland Sachsen das Gesundheitswesen eine Branche der Zukunft ist. Das wird spürbar, wenn man sich beispielsweise die Angebote der IHK in Leipzig anschaut. Da gibt es Berufsausbildungen zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen ebenso, wie die zur Kauffrau im Gesundheitswesen. Die Kombination aus pflegerischen und kaufmännischen Elementen ermöglicht es Absolventen beispielsweise, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen oder in einem entsprechenden Unternehmen in der Verwaltung und Organisation tätig zu werden. Durch die Zusammenführung von wirtschaftlichen und auch pflegerischen Fachkenntnissen soll zudem erreicht werden, dass der Absolvent in der Lage ist, ein Unternehmen unter beiden Gesichtspunkten verantwortungsvoll zu führen bzw. sein Wissen zum Wohl des Unternehmens einzusetzen, für das er tätig ist. Letztlich dient eine solch zukunftsorientierte Ausbildung dazu, die jeweiligen Unternehmen in Sachsen langfristig gut aufzustellen, damit sie ihren Beitrag zur guten wirtschaftlichen Situation des Bundeslandes möglichst lange leisten können.

Zukunftsweisende Textilien aus Sachsen

Wer kennt sie nicht, die gute alte Bettwäsche aus Leinen oder die Sportsocke aus Baumwolle. Was früher als höchste Qualität galt, wurde inzwischen einem anderen Trend überholt, nämlich dem multifunktionaler High-Tech-Textilien. Auch hier spielt das Bundesland Sachsen und vor allem Dresden

eine wichtige Rolle. Es geht um Textilien und Wäsche für Allergiker, um sogenannte Anti-Zecken-Socken oder Matratzenüberzüge, in die ein spezieller Flüssigkeitsschutz integriert wurde. Solche und weitere Produkte wurden 2016 im Rahmen einer Ausstellung vorgestellt und haben eindrücklich gezeigt, dass Sachsen mit etwa 12.000 Arbeitnehmern in diesem Bereich nicht ohne Grund zu den großen vier Hauptzentren in der deutschen Bekleidungs- und Textilindustrie gezählt wird.

Umwelt- und Energietechnik sind zukunftsträchtige Branchen