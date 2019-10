Jörg Schöner Fotoausstellung Dresdner Stadtarchiv

Durch die fotografische Begleitung des Wiederaufbaus der Frauenkirche von 1993 bis 2005 entstanden eindrucksvolle Fotografien. Sie zeigen den Baufortschritt und dienen als Zeitdokumente. Auch weniger bekannte, teils unscheinbare Gebäude und Orte gehören zum Portfolio. Diese bieten aber nicht weniger interessante Einblicke in die Architektur. Ganz besonders ist hier die ehemalige Heeresbäckerei in der Albertstadt hervorzuheben. Jörg Schöner wurde 1944 in Dresden geboren. Er absolvierte eine Fotografenausbildung und diplomierte extern 1983 mit einer Dokumentation der Altstadt von Görlitz an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Seit 1995 ist er Mitglied im Bund Freischaffender Fotodesigner und lehrte von 1996 bis 2013 am Lehrstuhl für Darstellungslehre der TU Dresden Fotografie für Architekten. Die Ausstellung kann bis Ende Januar im Dresdner Stadtarchiv auf der Elisabeth-Boer-Straße 1 erkundet werden. Der Eintritt ist frei.